В Раду поступило представление Зеленского об освобождении Василия Малюка с должности главы СБУ

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что парламент рассмотрит его в ближайшее время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, парламент рассмотрит представление в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.