Комітет Ради не підтримав відставку Василя Малюка з посади керівника СБУ

15:27, 12 січня 2026
Комітет Верховної Ради з питань оборони не підтримав подання про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.
Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав включення до порядку денного сесії Верховної Ради звільнення голови СБУ Василя Малюка. Про це повідомили народні депутати Соломія Бобровська, Ярослав Железняк та Ірина Фріз.

Згідно з результатами голосування, рішенні підтримали 7 нардепів, 6 проголосували проти, а двоє утрималось.

Рішення Комітету не заважає подати постанову про звільнення Малюка на голосування до парламенту.

Остаточне рішення – очікується при голосуванні в сесійній залі цього тижня. Для відставки необхідні 226 голосів.

Раніше повідомлялося, що до Ради надійшло подання Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ.

СБУ Верховна Рада України

