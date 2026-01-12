Отказ арбитражного управляющего от проверки возможен лишь при условии надлежащего уведомления — Верховный Суд

Если контролирующий орган не доказал, что арбитражный управляющий был осведомлен о времени, месте и предмете проверки, непредоставление документов или неучастие в проверке не может считаться отказом.

Верховный Суд, рассматривая дело №826/9705/17, подтвердил, что отказ арбитражного управляющего от проведения проверки является самостоятельным основанием для дисциплинарного взыскания, в том числе в виде лишения права на осуществление деятельности. В то же время такой отказ может быть установлен исключительно при условии надлежащего уведомления арбитражного управляющего о проверке.

Если контролирующий орган не доказал, что арбитражный управляющий был осведомлен о времени, месте и предмете проверки, непредоставление документов или неучастие в проверке не может считаться отказом. При таких обстоятельствах дисциплинарное взыскание является противоправным.

Именно к такому выводу пришел Верховный Суд, оставив без изменений решения судов предыдущих инстанций в споре между арбитражным управляющим и Министерством юстиции Украины.

Обстоятельства дела

Арбитражный управляющий осуществлял деятельность на основании бессрочного свидетельства и выполнял полномочия ликвидатора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Александер» по делу о банкротстве.

В 2015 году хозяйственный суд вынес отдельное определение в связи с непредоставлением ликвидатором отчета и его неявкой в суд. В дальнейшем эти обстоятельства стали основанием для ряда внеплановых невыездных проверок, которые проводились территориальным органом юстиции в 2015–2017 годах.

По результатам одной из таких проверок в феврале 2017 года к арбитражному управляющему было применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

После этого Министерство юстиции Украины поручило провести еще одну внеплановую проверку по тем же вопросам. Контролирующий орган составил:

акт о непредоставлении документов на проверку;

акт об отказе арбитражного управляющего в проведении проверки.

На основании этих актов Дисциплинарная комиссия приняла решение о лишении арбитражного управляющего права на осуществление деятельности, а Министерство юстиции аннулировало его свидетельство.

Арбитражный управляющий обжаловал эти решения в административный суд.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, исходя из того, что:

ответчик не доказал надлежащее уведомление арбитражного управляющего о проведении проверки;

при отсутствии такого уведомления нельзя считать, что имел место отказ от проверки;

лицо фактически привлечено к дисциплинарной ответственности повторно за один и тот же проступок;

были нарушены сроки привлечения к дисциплинарной ответственности.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, дополнительно указав, что лишение права на осуществление деятельности возможно лишь при наличии двух или более предупреждений, чего в данном деле установлено не было.

Доводы кассационной жалобы

Министерство юстиции Украины настаивало, что:

уведомление о проверке было направлено на почтовый и электронный адрес арбитражного управляющего;

контролирующий орган не обязан проверять фактическое получение корреспонденции;

суды не учли правовые выводы Верховного Суда по аналогичным делам.

В связи с этим ответчик просил отменить решения предыдущих инстанций и отказать в удовлетворении иска.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд подтвердил, что отказ арбитражного управляющего от проведения проверки является основанием для дисциплинарного взыскания, и привел исчерпывающий перечень действий, которые признаются таким отказом: неявка при надлежащем уведомлении, безосновательное непредоставление документов, недопуск в помещения должника или офис арбитражного управляющего и тому подобное.

В то же время ВС подчеркнул ключевой момент: обязательным условием для констатации отказа является надлежащее уведомление арбитражного управляющего о проверке.

Нормы Порядка контроля обязывают орган контроля не только направить уведомление в установленный способ, но и приобщить доказательства такого направления к материалам проверки. Именно эти доказательства подтверждают осведомленность лица и обеспечивают ему реальную возможность предоставить пояснения и документы.

В данном деле суд апелляционной инстанции установил, что Министерство юстиции не предоставило надлежащих доказательств того, что арбитражный управляющий был осведомлен о проведении проверки. При таких условиях:

непредоставление документов не может квалифицироваться как отказ;

составленные акты не создают правовых оснований для дисциплинарного взыскания;

решение о лишении права на осуществление деятельности является необоснованным.

Верховный Суд также отметил, что правовые выводы, на которые ссылался заявитель, были сформулированы при других фактических обстоятельствах — в тех делах арбитражные управляющие были надлежащим образом уведомлены о проверках.

Результат рассмотрения

Верховный Суд оставил кассационную жалобу Министерства юстиции Украины без удовлетворения и оставил без изменений решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда.

Постановление вступило в законную силу со дня принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

