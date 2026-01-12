  1. Судебная практика
  2. / Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата ВС определила подход к надлежащему способу защиты в спорах об отмене приказов Минюста относительно государственной регистрации вещных прав

15:45, 12 января 2026
БП ВС подчеркнула частноправовой характер таких споров и роль надлежащего ответчика.
Большая Палата ВС определила подход к надлежащему способу защиты в спорах об отмене приказов Минюста относительно государственной регистрации вещных прав
Большая Палата Верховного Суда уточнила подход к защите прав в спорах об отмене приказов Министерства юстиции Украины, которыми аннулируется государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество.

Так, исковое требование об отмене приказа Минюста, принятого в соответствии с пунктом 1 части седьмой статьи 37 Закона о государственной регистрации, может быть надлежащим и эффективным способом защиты, если по своему содержанию оно направлено на возвращение истца во владение соответствующим вещным правом.

В то же время Большая Палата подчеркнула:

  • Минюст не может быть единственным ответчиком, если спор фактически возник между частными лицами относительно права на имущество;
  • судебное решение об отмене приказа является основанием для государственной регистрации вещного права лишь при условии, что на момент совершения регистрационного действия право зарегистрировано за ответчиком, а не за третьим лицом.

В данном деле БП ВС отступила от предыдущих выводов Кассационного хозяйственного суда, которые сводились к тому, что отмена приказа Минюста сама по себе не обеспечивает полного защиты прав.

Обстоятельства дела №910/2546/22

Общества с ограниченной ответственностью «Герман-Агро» и «Эконива» обратились в хозяйственный суд с иском к Министерству юстиции Украины. Истцы обжаловали приказ Минюста от 15 октября 2021 года, которым была удовлетворена жалоба другого общества — ООО «Агро-Лан» — и отменены решения государственных регистраторов о государственной регистрации:

  • права аренды земельных участков за ООО «Герман-Агро»;
  • права субаренды за ООО «Эконива».

По мнению истцов, Минюст при рассмотрении жалобы:

  • вышел за пределы своих полномочий;
  • фактически оценил действительность договоров аренды и субаренды;
  • не имел оснований для вмешательства в уже зарегистрированные вещные права.

Истцы просили признать приказ противоправным и обязать Минюст восстановить записи в Государственном реестре вещных прав.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из того, что Минюст:

  • превысил свои полномочия;
  • рассмотрел вопросы, которые фактически относятся к компетенции суда;
  • отменил регистрационные действия, не охваченные первоначальной жалобой.

Апелляционный суд пришел к противоположному выводу и отказал в иске, указав, в частности, что:

  • спор фактически возник между частными лицами относительно вещных прав на землю;
  • ООО «Агро-Лан» имело право обратиться с жалобой в Минюст;
  • определение Минюста единственным ответчиком является неправильным.

Кассационный хозяйственный суд передал дело на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда в связи с наличием различных подходов в судебной практике:

  • относительно того, кто является надлежащим ответчиком в спорах об отмене приказов Минюста;
  • относительно того, какой способ защиты является эффективным — отмена приказа или, например, требование об истребовании имущества либо введении во владение.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

О характере спора

Большая Палата подчеркнула: хотя приказ Минюста является актом органа государственной власти, спор об его отмене в таких случаях имеет частноправовой характер, поскольку касается вещных прав на имущество между конкретными лицами.

Минюст, рассматривая жалобы в сфере государственной регистрации, не разрешает спор о праве, а лишь проверяет законность действий государственного регистратора.

О надлежащем ответчике

БП ВС подтвердила устоявшийся подход: надлежащим ответчиком является лицо, право которого на имущество оспаривается либо которое инициировало отмену регистрации, а не только Министерство юстиции.

В данном деле таким субъектом является ООО «Агро-Лан». Следовательно, обращение с иском исключительно к Минюсту означает подачу иска к ненадлежащему ответчику, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.

О способе защиты

В то же время Большая Палата сформулировала ключевой новый акцент:

  • требование об отмене приказа Минюста не является автоматически ненадлежащим способом защиты;
  • если из его содержания следует, что истец стремится к возвращению во владение вещным правом, такое требование следует расценивать как эффективное.

БП ВС обратила внимание на положения части третьей статьи 26 Закона о государственной регистрации, согласно которым в случае отмены приказа Минюста должностное лицо обязано восстановить вещное право в состоянии, существовавшем до соответствующей регистрации.

Вместе с тем Большая Палата предостерегла: судебное решение является основанием для государственной регистрации права лишь при условии, что на момент ее проведения право собственности либо иное вещное право зарегистрировано за ответчиком, а не за третьим лицом. Именно для этого в подобных спорах важно своевременное применение мер обеспечения иска.

Отступление от предыдущей практики

Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов Кассационного хозяйственного суда, изложенных, в частности, в постановлениях 2023–2024 годов, где указывалось, что:

  • отмена приказа Минюста не обеспечивает полного защиты;
  • такое решение не может быть основанием для государственной регистрации прав.

БП ВС подчеркнула: чрезмерный формализм при определении способа защиты противоречит принципам эффективности и процессуальной экономии.

Результат рассмотрения

Большая Палата оставила без изменений постановление апелляционного суда, которым в иске отказано, поскольку истцы обратились к ненадлежащему ответчику, оснований для замены ответчика суд не имел.

Кассационные жалобы ООО «Герман-Агро» и ООО «Эконива» оставлены без удовлетворения.

Постановление является окончательным и вступило в законную силу со дня принятия.

