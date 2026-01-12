Велика Палата ВС визначила підхід до належного способу захисту в спорах про скасування наказів Мін’юсту щодо держреєстрації речових прав
Велика Палата Верховного Суду уточнила підхід до захисту прав у спорах про скасування наказів Міністерства юстиції України, якими анулюється державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.
Так, позовна вимога про скасування наказу Мін’юсту, ухваленого відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 37 Закону про державну реєстрацію, може бути належним і ефективним способом захисту, якщо за своїм змістом вона спрямована на повернення позивача у володіння відповідним речовим правом.
Водночас Велика Палата наголосила:
- Мін’юст не може бути єдиним відповідачем, якщо спір фактично виник між приватними особами щодо права на майно;
- судове рішення про скасування наказу є підставою для державної реєстрації речового права лише за умови, що на момент реєстраційної дії право зареєстроване за відповідачем, а не за третьою особою.
У цій справі ВП ВС відступила від попередніх висновків Касаційного господарського суду, які зводилися до того, що скасування наказу Мін’юсту саме по собі не забезпечує повного захисту прав.
Обставини справи №910/2546/22
Товариства з обмеженою відповідальністю «Герман-Агро» та «Еконива» звернулися до господарського суду з позовом до Міністерства юстиції України. Позивачі оскаржували наказ Мін’юсту від 15 жовтня 2021 року, яким було задоволено скаргу іншого товариства — ТОВ «Агро-Лан» — та скасовано рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію:
- права оренди земельних ділянок за ТОВ «Герман-Агро»;
- права суборенди за ТОВ «Еконива».
На думку позивачів, Мін’юст під час розгляду скарги:
- вийшов за межі своїх повноважень;
- фактично оцінив дійсність договорів оренди та суборенди;
- не мав підстав для втручання у вже зареєстровані речові права.
Вони просили визнати наказ протиправним і зобов’язати Мін’юст поновити записи в Державному реєстрі речових прав.
Рішення судів першої та апеляційної інстанцій
Суд першої інстанції позов задовольнив, виходячи з того, що Мін’юст:
- перевищив повноваження;
- розглянув питання, які фактично належать до компетенції суду;
- скасував реєстраційні дії, не охоплені первинною скаргою.
Апеляційний суд дійшов протилежного висновку та відмовив у позові, зазначивши, зокрема, що:
- спір фактично виник між приватними особами щодо речових прав на землю;
- ТОВ «Агро-Лан» мало право звернутися зі скаргою до Мін’юсту;
- визначення Мін’юсту єдиним відповідачем є неправильним.
Касаційний господарський суд передав справу на розгляд Великої Палати через наявність різних підходів у судовій практиці:
щодо того, хто є належним відповідачем у спорах про скасування наказів Мін’юсту;
щодо того, який спосіб захисту є ефективним — скасування наказу чи, наприклад, вимога про витребування майна або введення у володіння.
Позиція Великої Палати Верховного Суду
Про характер спору
Велика Палата наголосила: хоча наказ Мін’юсту є актом органу державної влади, спір щодо його скасування у таких випадках має приватноправовий характер, адже стосується речових прав на майно між конкретними особами.
Мін’юст, розглядаючи скарги у сфері державної реєстрації, не вирішує спір про право, а лише перевіряє законність дій державного реєстратора.
Про належного відповідача
ВП ВС підтвердила усталений підхід: належним відповідачем є особа, право якої на майно оспорюється або яка ініціювала скасування реєстрації, а не лише Міністерство юстиції.
У цій справі таким суб’єктом є ТОВ «Агро-Лан». Відтак звернення з позовом лише до Мін’юсту означає подання позову до неналежного відповідача, що є самостійною підставою для відмови в позові.
Про спосіб захисту
Водночас Велика Палата сформулювала ключовий новий акцент:
- вимога про скасування наказу Мін’юсту не є автоматично неналежним способом захисту;
- якщо з її змісту випливає, що позивач прагне повернення у володіння речовим правом, таку вимогу слід розцінювати як ефективну.
ВП ВС звернула увагу на положення частини третьої статті 26 Закону про державну реєстрацію, відповідно до яких у разі скасування наказу Мін’юсту посадова особа зобов’язана відновити речове право у стані, що існував до відповідної реєстрації.
Разом із тим Велика Палата застерегла: судове рішення є підставою для державної реєстрації права лише за умови, що на момент її проведення право власності або інше речове право зареєстроване за відповідачем, а не за третьою особою. Саме для цього у подібних спорах важливе своєчасне застосування заходів забезпечення позову.
Відступ від попередньої практики
Велика Палата відступила від висновків Касаційного господарського суду, викладених, зокрема, у постановах 2023–2024 років, де зазначалося, що:
- скасування наказу Мін’юсту не забезпечує повного захисту;
- таке рішення не може бути підставою для державної реєстрації прав.
ВП ВС підкреслила: надмірний формалізм у визначенні способу захисту суперечить принципам ефективності та процесуальної економії.
Результат розгляду
Велика Палата залишила без змін постанову апеляційного суду, якою у позові відмовлено, оскільки позивачі звернулися до неналежного відповідача та підстав для заміни відповідача суд не мав.
Касаційні скарги ТОВ «Герман-Агро» та ТОВ «Еконива» залишено без задоволення.
Постанова є остаточною та набрала законної сили з дня ухвалення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.