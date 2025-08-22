Ми ведемо цю дискусію разом з військовими – Юлія Свириденко щодо дозволу на виїзд чоловікам до 22 років

За словами Юлії Свириденко, питання виїзду за кордон чоловіків до 22 років потребує широкої дискусії.

Наразі стосовно пропозиції дозволити виїзд чоловікам від 18 до 22 років за кордон ведеться дискусія разом з військовими. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

«Дійсно, готується постанова Кабміну, і це не потребує зміну до закону. Проте цей предмет потребує широкого обговорення і дискусії. І ми цю дискусію ведемо разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали спочатку року, ми порівнюємо попередні періоди. Ми шукаємо оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру», — сказала Юлія Свириденко.

Втім, слід зауважити, що наразі Уряд вніс до парламенту законопроект 13673, яким фактично запроваджується ризик притягнення до кримінальної відповідальності – у тому числі для чоловіків 18-22 років, які знаходяться за кордоном.

Так, у законі про правовий режим воєнного стану уряд пропонує передбачити, що призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення встановленого законодавством строку перебування за межами України в умовах воєнного стану несуть передбачену законом відповідальність.

Ключова зміна стосується уведення до Кримінального кодексу нової ч. 4 стаття 332-2, яка передбачатиме відповідальність за перетин кордону з «неправильними документами», та нової статті 337-1, яка вводить «кримінал» за порушення строку перебування за кордоном.

У КПК пропонується, аби стосовно таких осіб могло здійснюватися спеціальне досудове розслідування, або розслідування in absentia (за відсутності), — це процедура, яка застосовується, коли підозрюваний або обвинувачений перебуває в розшуку. Це означає, що слідчі дії та судовий процес можуть проводитися без фізичної присутності людини.

Суб’єктом відповідальності будуть і призовники.

Нагадаємо, коментуючи врегулювання виїзду за кордон студентів, член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко заявив, що «Кабмін почав широко використовувати свої постанови як інструмент управління всією державою, іноді всупереч законам або без участі парламенту» і «багато з цих обмежень базуються на підзаконних актах, а не на прямих нормах закону, що може суперечити Конституції», тому питання виїзду чоловіків за кордон слід врегулювати законом, а не постановою. Подібне регулювання міститься у законопроекті 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів.

Автор: Наталя Мамченко

