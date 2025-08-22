Помощниками судей в местных и апелляционных судах могут работать бакалавры – Совет судей Украины

Судьи самостоятельно будут решать, нужен ли им помощник бакалавр или магистр – Совет судей пытается справиться с проблемой «дефицита» помощников судей.

Источник фото: SUD.UA

Совет судей Украины 22 августа 2025 года внес изменения в «Положение о помощнике судьи», в соответствии с которыми на должностях помощников судей судов первой и апелляционной инстанции теперь смогут работать соискатели высшего юридического образования, имеющие базовое высшее образование – степень бакалавра.

«В судебной системе не хватает помощников судей, особенно в судах первой инстанции. Судьи из небольших и прифронтовых судов нам пишут, что там есть желающие работать помощниками, но квалификационное требование к помощникам судей о необходимости иметь высшее образование уровня «магистр», фактически не позволяет трудоустраивать таких помощников. Наше решение позволит судьям самим решать, нужен ли им помощник «магистр» или возможно ему хватит и помощника «бакалавра», - сообщила судья Юго-западного апелляционного хозяйственного суда Галина Диброва.

Также в Совете судей сообщили, что в последние годы в Украине наблюдается настоящий «дефицит» помощников судей.

На недостаток помощников судей влияет целый ряд факторов, в частности, это не слишком высокая заработная плата у помощников судей, а также возможность для помощников судей самими стать судьями – в отборе на должности судей местных судов в 2024 году принимают участие тысячи помощников судей.

«Молодой специалист с уровнем образования «бакалавр» может иметь более качественные знания, чем магистры. Диплом здесь не является показателем уровня квалификации», – отметил председатель Совета судей Богдан Монич.

Что касается Верховного Суда, то для того, чтобы работать там на должности помощника судьи, по-прежнему необходимо иметь диплом «магистра» или «специалиста».

Отметим, что «Положение о помощнике судьи», утвержденное Советом судей в 2018 году, предусматривало, что на должностях помощников судей могут работать только юристы, имеющие полное высшее юридическое образование («специалист», «магистр»).

Соответствующее требование в Положении появилось вследствие вступления в силу Закона «О судоустройстве и статусе судей» 2016 года.

Дело в том, что в Законе «О судоустройстве и статусе судей» 2016 было указано, что под высшим юридическим образованием Закон понимает только высшее юридическое образование степени «магистр» или «специалист».

Вместе с тем до 2018 года на должностях помощников судей могли работать и бакалавры, и специалисты, и магистры в соответствии с требованиями «Положения о помощнике судьи общей юрисдикции», которое действовало в 2011-2018 годах.

Автор: Вячеслав Хрипун

