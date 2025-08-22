Помічниками суддів в місцевих та апеляційних судах можуть працювати бакалаври – Рада суддів України

Судді самостійно будуть вирішувати, потрібен їм помічник бакалавр або магістр – РСУ намагається подолати проблему «дефіциту» помічників суддів.

Джерело фото: SUD.UA

Рада суддів України 22 серпня 2025 року внесла зміни до Положення про помічника судді, відповідно до яких на посадах помічників суддів судів першої та апеляційної інстанції відтепер зможуть працювати здобувачі вищої юридичної освіти, які мають базову вищу освіту – ступінь бакалавра.

«В судовій системі не вистачає помічників суддів, особливо в судах першої інстанції. Судді з невеликих та прифронтових судів нам пишуть, що там є бажаючі працювати помічниками, але кваліфікаційна вимога до помічників суддів про необхідність мати вищу юридичну освіту рівня «магістр», фактично не дозволяє працевлаштовувати таких помічників. Наше рішення дозволить суддям самим вирішувати, чи потрібен їм помічник «магістр» чи може йому вистачить і помічника «бакалавра», - повідомила суддя Південно-західного апеляційного господарського суду Галина Діброва.

Також в РСУ повідомили, що в останні роки в Україні спостерігається справжній «дефіцит» помічників суддів.

На нестачу помічників суддів впливає ціла низка факторів, зокрема це не надто висока заробітна плата у помічників суддів, а також можливість для помічників суддів самими стати суддями – у доборі на посади суддів місцевих судів 2024 року беруть участь тисячі помічників суддів.

«Молодий фахівець з рівнем освіти «бакалавр» може мати більш якісні знання, ніж магістри. Диплом тут не є показником рівня кваліфікації», - зазначив голова РСУ Богдан Моніч.

Що стосується Верховного Суду, то для того, щоб працювати там на посаді помічника судді, як і раніше, необхідно мати диплом «магістра» або «спеціаліста».

Зазначимо, що попередня редакція Положення про помічника судді, затвердженого РСУ у 2018 році, передбачала, що на посадах помічників суддів можуть працювати лише правники, які мають повню вищу юридичну освіту («спеціаліст», «магістр»).

Відповідна вимога у Положенні з’явилася внаслідок набрання чинності Законом «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року.

Справа у тому, що в Законі «Про судоустрій і статус суддів» 2016 року було зазначено, що під вищою юридичною освітою Закон розуміє тільки вищу юридичну освіту ступеня «магістр» або «спеціаліст».

Разом з тим до 2018 року на посадах помічників суддів могли працювати і бакалаври, і спеціалісти, і магістри відповідно до вимог Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, яке діяло у 2011-2018 роках.

Автор: В’ячеслав Хрипун

