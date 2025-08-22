Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Положениями УПК не предусмотрены императивные нормы, обязывающие суд при рассмотрении ходатайства о применении ст. 49 УК устанавливать фактические обстоятельства дела, поскольку для суда рассмотрение такого ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности является первоочередным.

Если ходатайство о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности было подано в ходе судебного разбирательства дела по существу, во время или после стадии выяснения обстоятельств и проверки их доказательствами (ст. 363 УПК), то суд по результатам рассмотрения этого ходатайства, установив наличие оснований для применения положений ст. 49 УК, в своем решении может (однако не обязан) установить факт совершения обвиняемым инкриминируемого ему уголовно наказуемого деяния и наличие в его действиях состава преступления.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 22 мая 2025 года по делу №709/2049/17.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций освободили обвиняемого по ч. 2 ст. 343; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 376; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК от уголовной ответственности на основании ст. 49 этого Кодекса в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а уголовное производство в отношении него закрыли.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что предписания ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 УПК и положения ст. 49 УК являются императивными нормами, которые предусматривают не право суда, а его обязанность безотлагательно рассмотреть приведенный в этих положениях вопрос.

Кроме того, системный анализ норм процессуального законодательства указывает на то, что суд должен безотлагательно рассмотреть ходатайство об освобождении от уголовной ответственности обвиняемого, если во время судебного разбирательства производства, поступившего в суд с обвинительным актом, одна из сторон этого производства обратится в суд с таким ходатайством.

Учитывая указанное суд, руководствуясь статьями 12, 49 УК, может освободить лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности и закрыть производство по делу как во время подготовительного судебного заседания (ч. 2 ст. 314 УПК), так и во время рассмотрения дела по существу в общем порядке на стадии рассмотрения ходатайств (ст. 350 УПК).

Вместе с тем положениями уголовного процессуального закона не предусмотрено императивных норм, которые обязывают суд при рассмотрении ходатайства о применении ст. 49 УК устанавливать фактические обстоятельства дела и проверять их доказательствами, поскольку согласно ч. 4 ст. 286 УПК рассмотрение такого ходатайства для суда является первоочередным.

В то же время, если ходатайство о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности было подано в ходе судебного разбирательства дела по существу, во время или после стадии выяснения обстоятельств и проверки их доказательствами (ст. 363 УПК), то суд по результатам рассмотрения этого ходатайства, установив наличие оснований для применения положений ст. 49 УК, в своем решении может (однако не обязан) установить факт совершения обвиняемым инкриминируемого ему уголовно наказуемого деяния и наличие в его действиях состава преступления.

При этом, учитывая то, что такое ходатайство может быть подано на разных стадиях судебного производства, в частности в ходе подготовительного судебного заседания, в котором суд лишен возможности устанавливать фактические обстоятельства дела и исследовать доказательства, неустановление в постановлении суда приведенных выше фактов причастности обвиняемого к уголовному правонарушению не является тем существенным нарушением требований УПК, которое могло бы помешать суду принять законное и обоснованное решение, поскольку основным предметом пересмотра суда, на основании ч. 4 ст. 286 УПК, является решение вопроса об обоснованности ходатайства о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Как видно из материалов дела, ходатайство защитника об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения последнего к уголовной ответственности и закрытия уголовного производства по этому основанию поступило в суд первой инстанции на стадии выяснения обстоятельств и проверки их доказательствами.

Вместе с тем местный суд, вынося решение по результатам рассмотрения указанного ходатайства стороны защиты, в соответствии со ст. 372 УПК указал в решении формулировку обвинения и правовую квалификацию уголовных правонарушений, которые инкриминировались обвиняемому, суть вопроса, который решается постановлением, установленные судом обстоятельства относительно наличия предусмотренных законом оснований для освобождения лица от уголовной ответственности, а также мотивы, по которым суд исходил при вынесении своего решения.

Автор: Наталя Мамченко

