Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

15:25, 22 серпня 2025
Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.
Положеннями КПК не передбачено імперативних норм, які зобов’язують суд під час розгляду клопотання про застосування ст. 49 КК встановлювати фактичні обставини справи, оскільки для суду розгляд такого клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності є першочерговим.

Якщо клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності було подано в ході судового розгляду справи по суті, під час або після стадії з’ясування обставин та перевірки їх доказами (ст. 363 КПК), то суд за результатами розгляду цього клопотання, установивши наявність підстав для застосування положень ст. 49 КК, у своєму рішенні може (однак не зобов’язаний) установити факт скоєння обвинуваченим інкримінованого йому кримінально караного діяння та наявність у його діях складу злочину.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 22 травня 2025 року по справі №709/2049/17.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суди попередніх інстанцій звільнили обвинуваченого за ч. 2 ст. 343; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 372; ч. 2 ст. 376; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 цього Кодексу у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження щодо нього закрили.

У касаційних скаргах прокурор та представник потерпілих стверджують, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що приписи ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК і положення ст. 49 КК є імперативними нормами, які передбачають не право суду, а його обов’язок невідкладно розглянути наведене в цих положеннях питання.

Крім того, системний аналіз норм процесуального законодавства указує на те, що суд повинен невідкладно розглянути клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, якщо під час судового розгляду провадження, що надійшло до суду з обвинувальним актом, одна зі сторін цього провадження звернеться до суду з таким клопотанням.

З огляду на зазначене суд, керуючись статтями 12, 49 КК, може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та закрити провадження у справі як під час підготовчого судового засідання (ч. 2 ст. 314 КПК), так і під час розгляду справи по суті в загальному порядку на стадії розгляду клопотань (ст. 350 КПК).

Разом з тим положеннями кримінального процесуального закону не передбачено імперативних норм, які зобов’язують суд під час розгляду клопотання про застосування ст. 49 КК встановлювати фактичні обставини справи та перевіряти їх доказами, оскільки згідно з ч. 4 ст. 286 КПК розгляд такого клопотання для суду є першочерговим. Водночас, якщо клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності було подано в ході судового розгляду справи по суті, під час або після стадії з’ясування обставин та перевірки їх доказами (ст. 363 КПК), то суд за результатами розгляду цього клопотання, установивши наявність підстав для застосування положень ст. 49 КК, у своєму рішенні може (однак не зобов’язаний) установити факт скоєння обвинуваченим інкримінованого йому кримінально караного діяння та наявність у його діях складу злочину.

При цьому, ураховуючи те, що таке клопотання може бути подане на різних стадіях судового провадження, зокрема в ході підготовчого судового засідання, в якому суд позбавлений можливості встановлювати фактичні обставини справи і досліджувати докази, невстановлення в ухвалі суду наведених вище фактів причетності обвинуваченого до кримінального правопорушення не є тим істотним порушенням вимог КПК, яке могло б перешкодити суду ухвалити законне й обґрунтоване рішення, оскільки основним предметом перегляду суду, на підставі ч. 4 ст. 286 КПК, є вирішення питання щодо обґрунтованості клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як видно з матеріалів справи, клопотання захисника про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з цієї підстави надійшло до суду першої інстанції на стадії з’ясування обставин та перевірки їх доказами.

Разом з тим місцевий суд, постановляючи рішення за результатом розгляду вказаного клопотання сторони захисту, відповідно до ст. 372 КПК зазначив у рішенні формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, які інкримінувалися обвинуваченому, суть питання, що вирішується ухвалою, встановлені судом обставини щодо наявності передбачених законом підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, а також мотиви, з яких суд виходив під час постановлення свого рішення.

Автор: Наталя Мамченко

Чи зобов'язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

