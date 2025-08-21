Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

На Закарпатье предприниматель прятал 9 человек под древесиной в грузовике, чтобы вывезти их в Румынию, фото и видео

11:52, 21 августа 2025
Общая сумма прибыли за попытку незаконной переправки могла превысить 100 тысяч евро.
На Закарпатье предприниматель прятал 9 человек под древесиной в грузовике, чтобы вывезти их в Румынию, фото и видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виноградове на Закарпатье правоохранители задержали 30-летнего жителя села Заречье Хустского района, причастного к организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. Об этом сообщает полиция региона.

Как установили полицейские, задержанный является местным предпринимателем, который занимается грузовыми перевозками в страны ЕС.

Используя свою деятельность как прикрытие, он оборудовал в грузовике специальный тайник, где размещал клиентов, а сверху прикрывал их древесиной, планируя перевезти через официальный пункт пропуска в Румынию.

Во время реализации оперативной информации мужчину задержали «с поличным» в селе Великие Комяты, когда он готовился переправить 9 мужчин в оборудованном схроне.

По данным следствия, каждый из них должен был заплатить от 8 до 15 тысяч евро, а общая сумма прибыли за эту попытку могла превысить 100 тысяч евро.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных побуждений.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

взятка Закарпатье мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект об особенностях привлечения к боевым задачам и перемещения военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что исключительно по собственному согласию привлекается к выполнению боевых задач военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов военнослужащих с ребенком до 14 лет – при определенных условиях.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Депутаты провалили голосование за закон, которым предлагалось дать органам госнадзора право требовать от предприятий полной остановки производства

Законопроект предусматривает, что органы государственного надзора будут обращаться к предприятиям и ФЛП с административным иском о полном прекращении производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, предоставления услуг.

Верховная Рада приняла закон о закрытии в публичных реестрах части данных об оборонных предприятиях

Закон предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва