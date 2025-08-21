На Закарпатье предприниматель прятал 9 человек под древесиной в грузовике, чтобы вывезти их в Румынию, фото и видео

В Виноградове на Закарпатье правоохранители задержали 30-летнего жителя села Заречье Хустского района, причастного к организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. Об этом сообщает полиция региона.
Как установили полицейские, задержанный является местным предпринимателем, который занимается грузовыми перевозками в страны ЕС.
Используя свою деятельность как прикрытие, он оборудовал в грузовике специальный тайник, где размещал клиентов, а сверху прикрывал их древесиной, планируя перевезти через официальный пункт пропуска в Румынию.
Во время реализации оперативной информации мужчину задержали «с поличным» в селе Великие Комяты, когда он готовился переправить 9 мужчин в оборудованном схроне.
По данным следствия, каждый из них должен был заплатить от 8 до 15 тысяч евро, а общая сумма прибыли за эту попытку могла превысить 100 тысяч евро.
Действия злоумышленника следователи квалифицировали по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная из корыстных побуждений.
Досудебное расследование продолжается.
