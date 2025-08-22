Ракетный удар по заводу Flex в Мукачево: в Институте изучения войны назвали цель обстрела

В Институте изучения войны считают, что целью удара РФ было отпугнуть США и ЕС от инвестиций в Украину.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами по американскому предприятию "Flex" в Мукачево, что повлекло за собой масштабный пожар. По данным Института изучения войны, к этой атаке РФ могла готовиться несколько недель.

Аналитики считают, что Россия, вероятно, нанесла удар по этому предприятию "чтобы помешать США и европейским союзникам инвестировать в Украину или открывать бизнес в Украине".

ISW отмечает, что подготовка к удару длилась несколько недель.

"Россия, вероятно, готовилась к этому удару несколько недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа", - говорится в статье.

Аналитики отмечают, что на неделе перед саммитом на Аляске Россия проводила удары меньших масштабов, чтобы показать США свою добросовестность в переговорах, и накапливала боеприпасы для масштабных атак по Украине после встречи.

Как известно, Мукачево в Закарпатье атаковали ракеты, в результате чего пострадало предприятие. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку, отметив, что враг ударил по американской компании, специализирующейся на электронике. По его словам, это абсолютно гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.