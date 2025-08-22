Ракетний удар по по заводу Flex у Мукачеві: в Інституті вивчення війни назвали мету обстрілу

У Інституті вивчення війни вважають, що метою удару РФ було відлякати США та ЄС від інвестицій в Україну.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами по американському підприємству "Flex" у Мукачеві, що спричинило масштабну пожежу. За даними Інституту вивчення війни, до цієї атаки РФ могла готуватися кілька тижнів.

Аналітики вважають, що Росія ймовірно завдала удару по цьому підприємству "щоб перешкодити США та європейським союзникам інвестувати в Україну або відкривати бізнес в Україні".

ISW зазначає, що підготовка до удару тривала кілька тижнів.

"Росія, ймовірно, готувалася до цього удару протягом кількох тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня", - йдеться у статті.

Аналітики зазначають, що на тижні перед самітом на Алясці Росія проводила удари менших масштабів, щоб показати США свою добросовісність у переговорах, і водночас накопичувала боєприпаси для масштабних атак по Україні після зустрічі.

Як відомо, Мукачево на Закарпатті атакували ракети, внаслідок чого постраждало підприємство.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку, зазначивши, що ворог вдарив по американській компанії, що спеціалізується на електроніці. За його словами, це абсолютно цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони.

Станом на ранок 22 серпня у Мукачеві тривала ліквідація пожежі на підприємстві Flex після російського ракетного удару.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.