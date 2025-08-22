У Мукачеві другу добу гасять пожежу на підприємстві Flex після ракетного удару, відео

Два пожежні потяги Укрзалізниці залучені до гасіння пожежі.

Фото: ДСНС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на ранок 22 серпня у Мукачеві триває ліквідація пожежі на підприємстві Flex після російського ракетного удару. Про це повідомляє ДСНС.

Зараз на обʼєкті працюють 54 рятувальників та 15 одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги "Укрзалізниці". Проте загасити полумʼя поки не вдається.

Тим часом зросла кількість постраждалих. За допомогою медиків звернулася 21 людина. Наймолодшому постраждалому 22 роки, найстаршому — 63 роки.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко нагадала, що рік тому вона з командою відвідувала завод американської компанії Flex у Мукачеві.

"Тоді мене вразили масштаб інвестицій, технологічність і сила цього підприємства. І куди б ми не приїжджали у відрядження за кордон - у Японію, Берлін чи інші міста - скрізь зустрічали побутову електроніку, зроблену тут. Зроблену в Україні", - сказала Свириденко.

За її словами, завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустилися в укриття.

Компанія Flex підтвердила ураження виробничого об’єкту в Мукачеві, пише Радіо Свобода.

Як відомо, Мукачево на Закарпатті атакували ракети, внаслідок чого постраждало підприємство.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку, зазначивши, що ворог вдарив по американській компанії, що спеціалізується на електроніці. За його словами, це абсолютно цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.