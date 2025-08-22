В Мукачево вторые сутки тушат пожар на предприятии Flex после ракетного удара, видео

Два пожарных поезда Укрзализныци привлечены к тушению пожара.

По состоянию на утро 22 августа идет ликвидация пожара на предприятии Flex после российского ракетного удара. Об этом сообщает ГСЧС.

Сейчас на объекте работают 54 спасателя и 15 единиц техники. Также работают два пожарных поезда "Укрзализныци". Однако погасить пламя пока не удается.

Тем временем возросло количество пострадавших. За помощью медиков обратился 21 человек. Самому младшему пострадавшему 22 года, самому старшему — 63 года.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила, что год назад она с командой посещала завод американской компании Flex в Мукачево.

"Тогда меня поразили масштаб инвестиций, технологичность и сила этого предприятия. И куда бы мы ни приезжали в командировку за границу - в Японию, Берлин или другие города - везде встречали бытовую электронику, сделанную здесь. Сделанную в Украине", - сказала Свириденко.

По ее словам, благодаря детально отработанным мерам реагирования на воздушные тревоги все 600 находившихся на смене работников вовремя спустились в укрытие.

Компания Flex подтвердила поражение производственного объекта в Мукачево, пишет Радио Свобода.

Как известно, Мукачево в Закарпатье атаковали ракеты, в результате чего пострадало предприятие. Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на атаку, отметив, что враг ударил по американской компании, специализирующейся на электронике. По его словам, это абсолютно гражданский объект, не имеющий никакого отношения к обороне.

