В Одессе вспыхнул масштабный пожар на складе вторсырья – фото

В Одессе загорелся состав вторсырья: огонь охватил 1500 квадратных метров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Утром на 21-м километре Старокиевской дороги в Одесской области вспыхнул пожар в складском помещении с вторсырьем. Огонь охватил площадь около 1500 кв. м.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, к тушению были привлечены силы по повышенному номеру вызова. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на все здание.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и размер убытков сейчас устанавливают специалисты.

В ГСЧС показали масштабы пожара на фото:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.