Предоставляется ли базовая социальная помощь семьям, уже получающим другие выплаты — объяснение Пенсионного фонда

В ПФУ объяснили нюансы прав семьи на базовую социальную помощь при имеющейся государственной поддержке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государство постоянно обновляет подходы к предоставлению социальной поддержки, учитывая современные обстоятельства и потребности людей. Из-за этого у многих возникают вопросы относительно порядка получения различных видов помощи.

В Пенсионном фонде разъяснили, могут ли семьи, которые уже получают социальные выплаты, претендовать на базовую социальную помощь.

С 1 июля 2025 года в Украине вступил в силу обновлённый порядок назначения базовой социальной помощи, которая объединит несколько действующих видов поддержки и будет предоставляться наиболее уязвимым категориям граждан.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 25 марта 2025 года № 371, обратиться за назначением базовой социальной помощи смогут те, кто по состоянию на 1 июля 2025 года является получателем одного или нескольких из следующих видов выплат:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей, воспитываемых одинокими матерями;

помощь на детей из многодетных семей;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребёнка или место их проживания неизвестно.

Этот перечень охватывает значительную часть семей, которые уже получают поддержку от государства, однако отныне порядок назначения и объединения помощи будет осуществляться в рамках единого механизма — базовой социальной помощи.

Кому могут отказать в базовой помощи

В то же время важно обратить внимание на исключения, предусмотренные новыми правилами. Базовая социальная помощь не назначается, если по состоянию на начало расчётного периода в составе семьи есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые в течение более трёх месяцев:

не были официально трудоустроены;

не проходили срочную или контрактную военную службу;

не осуществляли предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность;

не обучались по дневной или дуальной форме обучения;

не состояли на учёте в службе занятости как безработные.

Это положение определено в части 1 пункта 5 Порядка назначения базовой социальной помощи, утверждённого соответствующим постановлением правительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.