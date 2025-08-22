Предоставляется ли базовая социальная помощь семьям, уже получающим другие выплаты — объяснение Пенсионного фонда

Государство постоянно обновляет подходы к предоставлению социальной поддержки, учитывая современные обстоятельства и потребности людей. Из-за этого у многих возникают вопросы относительно порядка получения различных видов помощи.
В Пенсионном фонде разъяснили, могут ли семьи, которые уже получают социальные выплаты, претендовать на базовую социальную помощь.
С 1 июля 2025 года в Украине вступил в силу обновлённый порядок назначения базовой социальной помощи, которая объединит несколько действующих видов поддержки и будет предоставляться наиболее уязвимым категориям граждан.
Согласно постановлению Кабинета Министров от 25 марта 2025 года № 371, обратиться за назначением базовой социальной помощи смогут те, кто по состоянию на 1 июля 2025 года является получателем одного или нескольких из следующих видов выплат:
Этот перечень охватывает значительную часть семей, которые уже получают поддержку от государства, однако отныне порядок назначения и объединения помощи будет осуществляться в рамках единого механизма — базовой социальной помощи.
Кому могут отказать в базовой помощи
В то же время важно обратить внимание на исключения, предусмотренные новыми правилами. Базовая социальная помощь не назначается, если по состоянию на начало расчётного периода в составе семьи есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые в течение более трёх месяцев:
Это положение определено в части 1 пункта 5 Порядка назначения базовой социальной помощи, утверждённого соответствующим постановлением правительства.
