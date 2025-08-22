Чи надається базова соціальна допомога родинам, які вже отримують інші виплати — пояснення Пенсійного фонду

Держава постійно оновлює підходи до надання соціальної підтримки, враховуючи сучасні обставини та потреби людей. Через це у багатьох виникають запитання щодо порядку отримання різних видів допомоги.
У Пенсійному фонді роз’яснили, чи можуть родини, які вже отримують соціальні виплати, претендувати на базову соціальну допомогу.
Із 1 липня 2025 року в Україні набрав чинності оновлений порядок призначення базової соціальної допомоги, яка об’єднає кілька діючих видів підтримки та надаватиметься найбільш вразливим категоріям громадян.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 25 березня 2025 року № 371, звернутися за призначенням базової соціальної допомоги зможуть ті, хто станом на 1 липня 2025 року є отримувачем одного або кількох із таких видів виплат:
Цей перелік охоплює значну частину родин, які вже отримують підтримку від держави, однак відтепер порядок призначення та об’єднання допомоги буде здійснюватися у рамках єдиного механізму — базової соціальної допомоги.
Кому можуть відмовити у базовій допомозі
Водночас важливо звернути увагу на виключення, що передбачені в нових правилах. Базова соціальна допомога не призначається, якщо станом на початок розрахункового періоду в складі сім’ї є працездатні особи віком від 18 до 60 років, які протягом більше ніж трьох місяців:
Це положення визначено в частині 1 пункту 5 Порядку призначення базової соціальної допомоги, затвердженого відповідною урядовою постановою.
