Чи надається базова соціальна допомога родинам, які вже отримують інші виплати — пояснення Пенсійного фонду

20:27, 22 серпня 2025
У ПФУ пояснили нюанси щодо прав родини на базову соціальну допомогу при наявній державній підтримці.
Фото: Getty Images
Держава постійно оновлює підходи до надання соціальної підтримки, враховуючи сучасні обставини та потреби людей. Через це у багатьох виникають запитання щодо порядку отримання різних видів допомоги.

У Пенсійному фонді роз’яснили, чи можуть родини, які вже отримують соціальні виплати, претендувати на базову соціальну допомогу.

Із 1 липня 2025 року в Україні набрав чинності оновлений порядок призначення базової соціальної допомоги, яка об’єднає кілька діючих видів підтримки та надаватиметься найбільш вразливим категоріям громадян.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 25 березня 2025 року № 371, звернутися за призначенням базової соціальної допомоги зможуть ті, хто станом на 1 липня 2025 року є отримувачем одного або кількох із таких видів виплат:

  • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;
  • допомога на дітей, які виховуються одинокими матерями;
  • допомога на дітей з багатодітних родин;
  • тимчасова державна допомога дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

Цей перелік охоплює значну частину родин, які вже отримують підтримку від держави, однак відтепер порядок призначення та об’єднання допомоги буде здійснюватися у рамках єдиного механізму — базової соціальної допомоги.

Кому можуть відмовити у базовій допомозі

Водночас важливо звернути увагу на виключення, що передбачені в нових правилах. Базова соціальна допомога не призначається, якщо станом на початок розрахункового періоду в складі сім’ї є працездатні особи віком від 18 до 60 років, які протягом більше ніж трьох місяців:

  • не були офіційно працевлаштовані;
  • не проходили строкову чи контрактну військову службу;
  • не здійснювали підприємницьку або незалежну професійну діяльність;
  • не навчалися за денною чи дуальною формою освіти;
  • не перебували на обліку в службі зайнятості як безробітні.

Це положення визначено в частині 1 пункту 5 Порядку призначення базової соціальної допомоги, затвердженого відповідною урядовою постановою.

Пенсійний фонд

