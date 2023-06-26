В Ивано-Франковске произошла стрельба: есть раненый, фото

Злоумышленник выстрелил в посетителя спортивного клуба.

В понедельник, 26 июня, в Ивано-Франковске злоумышленник выстрелил в посетителя спортивного клуба. Потерпевшего госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

«Предварительно известно, что неизвестный мужчина через окно произвел выстрел. В результате ранения получил посетитель спортивного клуба. Мужчина доставлен в больницу», - рассказал начальник полиции области Сергей Беспалько.

На месте происшествия уже работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

Злоумышленника начали разыскивать. Для поиска были задействованы все оперативные службы и наряды полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.