Одесского военкома Евгения Борисова, семья которого имеет недвижимость в Испании, отстранили от исполнения обязанностей

В ОК «Юг» сообщили, что военкома Евгения Борисова отстранили от исполнения обязанностей.

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Одесский военком Евгений Борисов отстранен от исполнения обязанностей. Об этом 24 каналу сказала руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк.



По словам Гуменюк, обязанности военкома Борисова будет временно исполнять его заместитель, пока компетентное командование не назначит нового руководителя.



«Решение Ставки Верховного Главнокомандующего, принятое 23 июня, реализовали: полковник Борисов уволен с должности начальника областного территориального центра комплектования Одесской области. Проходит процедура передачи должности и дальнейшей плановой реализации офицера, которая занимает определенное время», – подчеркнула глава прессцентра.

Также Гуменюк уточнила, что следователи продолжают работать по этому делу.



Напомним, ранее журналисты выяснили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов.



Все это родные одесского военкома приобрели во время полномасштабной войны.



Информация получила широкую огласку. ДБР возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением.



Владимир Зеленский 23 июня сообщил, что он срочно поручил командующему ВСУ Валерию Залужному уволить Борисова с должности начальника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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