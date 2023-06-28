Екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману винесли вирок за держзраду

Колишній керівник окружної прокуратури Геннадій Герман з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України — ОГП.

Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це повідомила пресслужба ОГП.

«Прокурори просили максимально можливе покарання ‒ довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна.

У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України.

Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області», - сказано у повідомленні.

У ОГП не називають ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про Геннадія Германа.

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