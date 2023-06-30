У Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопця

Підліток через певні вади зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу, де став жертвою насильства.

Фото: Андрій Нєбитов

У Броварах 46-річний чоловік вчинив сексуальне насильство відносно неповнолітнього на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про такий вчинок розповіла мати 15-річного потерпілого, про що дізналася від сина.

«Правоохоронці встановили, що підліток через певні вади зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру»,— розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці затримали зловмисника та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури масажирсту повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК України).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.