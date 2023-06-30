Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський підписав закон про доплати військовим, строковикам та курсантам: скільки вони отримають

Глава держави підписав закон, який зокрема передбачає запровадження доплат для поранених військових, а також строковиків та курсантів.

Суддя розповів, як в його суді відбувається втручання в розподіл справ

Вищу раду правосуддя попросили розібратись у ситуації, що виникла у Франківському райсуді Львова.

Судді Шостого апеляційного адміністративного суду почали масово подавати заяви на звільнення

Звільнились чи планують звільнитись у найближчі дні одразу сім суддів ШААС.

Депутати продовжать мораторій на планові перевірки бізнесу податковою після 1 серпня, але не для всіх

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики повторно рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт, яким, зокрема продовжити мораторій на планові податкові перевірки для бізнесу після 1 серпня окрім продавців\виробників підакцизних товарів та грального бізнесу та фінансових установ.

Депутати підтримали відтермінування до 1 жовтня штрафів за невикористання РРО

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує ухвалити у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт про скасування 2% податку для бізнесу з 1 серпня та відтермінування повернення штрафів за невикористання РРО до 1 жовтня.

  1. В Україні

У Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопця

13:00, 30 червня 2023
Підліток через певні вади зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу, де став жертвою насильства.
У Броварах масажист зґвалтував 15-річного хлопця
Фото: Андрій Нєбитов
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Броварах 46-річний чоловік вчинив сексуальне насильство відносно неповнолітнього на території оздоровчо-реабілітаційного центру. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про такий вчинок розповіла мати 15-річного потерпілого, про що дізналася від сина.

«Правоохоронці встановили, що підліток через певні вади зі здоров’ям тривалий час відвідував процедуру масажу. Під час чергового сеансу, на який неповнолітній прийшов сам, зловмисник і вчинив наругу. Ґвалтівник скористався безпорадним станом дитини та з метою задоволення своєї статевої пристрасті здійснив дії сексуального характеру»,— розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці затримали зловмисника та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури масажирсту повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК України).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду