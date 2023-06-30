В Броварах массажист изнасиловал 15-летнего парня

Подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа, где и стал жертвой насилия.

Фото: Андрей Небытов

В Броварах 46-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего на территории оздоровительно-реабилитационного центра. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

О таком поступке рассказала мать 15-летнего потерпевшего, о чем узнала от сына.

«Правоохранители установили, что подросток из-за определенных проблем со здоровьем долгое время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и надругался. Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера», - рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Правоохранители задержали злоумышленника и отправили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры массажирсту сообщено о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

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