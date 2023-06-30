Депутаты продлят мораторий на плановые проверки бизнеса налоговой после 1 августа, но не для всех

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики повторно рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект, которым, в частности, продлить мораторий на плановые налоговые проверки для бизнеса после 1 августа кроме продавцов\производителей подакцизных товаров и игорного бизнеса и финансовых учреждений.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики повторно рекомендовал депутатам принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, который предусматривает продление моратория на проведение плановых налоговых проверок бизнеса после 1 августа, кроме продавцов\производителей подакцизных товаров и игорного бизнеса и финансовых учреждений.

Первая версия проекта не предусматривала ограничений проведения документальных проверок налоговой и их возобновление с 1 июля. Однако решением налогового комитета парламентарии установили критерии рискованности, в случае несоблюдения которых налоговики могут зайти в гости в компании с документальными плановыми проверками с 1 августа.

Речь идет о таких критериях: уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50% и больше среднеотраслевого;

уровень уплаты НДС ниже на 50% и больше среднеотраслевого;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза;

заработная плата начислена/выплачена налоговым агентом меньше средней по региону в соответствующей отрасли (налоговики передают привет всем, кто официально выплачивает минималку).

Указанные критерии рассчитываются по итогам 2021 года.

При этом для прифронтовых территорий оставлен мораторий на проведение проверок.

В последний день июня комитет Верховной рады по налоговой и таможенной политике частично пересмотрел предыдущее решение и ограничил перечень компаний, которые налоговая сможет планово проверять. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя и сигарет, а также АЗС.

Кроме этого, налоговикам разрешат проводить документальные проверки игорного бизнеса, а также субъектов, предоставляющих финансовые и платежные услуги. То есть, в частности, микрокредитные организации, банки.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховной Раде также рекомендуют отсрочить до 1 октября возобновление штрафов за неиспользование РРО ФЛПами.

Автор: Ярослав Конощук

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