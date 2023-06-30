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  1. В Украине

С 1 июля в Украине будут внедрять институт помощника ветерана: что это значит

16:00, 30 июня 2023
С 1 июля в четырех областях Украины стартует пилотный проект по внедрению института помощника ветерана.
С 1 июля в Украине будут внедрять институт помощника ветерана: что это значит
Фото из открытых источников
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С 1 июля в Украине стартует пилотный проект по внедрению института помощника ветерана. Об этом сообщила Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в прямом эфире Национального марафона Единые новости.

По словам министра, институт помощника ветерана запустят сначала в четырех областях – Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Николаевской.

Помощники ветеранов – это будут специально подготовленные с соответствующими полномочиями представители общины, которые помогут украинским Защитникам и Защитницам адаптироваться к гражданской жизни после возращения с фронта.

Получить надлежащие услуги и социальные гарантии, пройти программы повышения квалификации и трудоустроиться, то есть все вопросы, все потребности, возникающие у ветеранов, должны находить сопровождение и поддержку со стороны такого помощника, уточнила Лапутина.

В общей сложности в пилотном проекте примут участие 400 таких помощников.

«Подача заявлений и конкурсный отбор кандидатов будет производиться с помощью современных цифровых решений через информационный портал Е-ветеран.

Приоритет в отборе будет предоставляться ветеранам и ветеранкам, членам их семей, а также членам семей погибших Воинов, которые готовы по принципу «равный-равному» помогать демобилизованным Защитникам и Защитницам», – рассказала Юлия Лапутина.

Будущих помощников ветерана будут готовить в центрах ветеранского развития на базе определенных заведений высшего образования. Один из таких центров открыт в городе Днепр на базе Университета таможенного дела и финансов. А в партнерстве с Минобразования разработаны специальные обучающие программы для подготовки специалистов по сопровождению ветеранов войны и членов их семей.

Пилотный проект продлится до конца текущего года, в дальнейшем будет распространен по всей территории Украины, сообщила министр.

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