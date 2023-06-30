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  1. В Україні

З 1 липня в Україні впроваджуватимуть інститут помічника ветеранів: що це означає

16:00, 30 червня 2023
З 1 липня в чотирьох областях України стартує пілотний проєкт із впровадження інституту помічника ветерана.
З 1 липня в Україні впроваджуватимуть інститут помічника ветеранів: що це означає
Фото з відкритих джерел
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З 1 липня в Україні стартує пілотний проєкт із впровадження інституту помічника ветерана. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна під час прямого ефіру Національного марафону Єдині новини.

За словами міністра, інститут помічника ветерана запустять спочатку у чотирьох областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Миколаївській.

Помічники ветеранів – це будуть спеціально підготовлені з відповідними повноваженнями представники громади, які допомагатимуть українським Захисникам і Захисницям адаптуватися до цивільного життя після повернення з фронту.

Отримати належні послуги та соціальні гарантії, пройти програми підвищення кваліфікації та працевлаштуватись, тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів – повинні знаходити супровід і підтримку з боку такого помічника, уточнила Лапутіна.

Загалом у пілотному проєкті візьмуть участь 400 таких помічників.

«Подача заяв та конкурсний відбір кандидатів відбуватиметься за допомогою сучасних цифрових рішень через інформаційний портал Е-ветеран.

Пріоритет у відборі надаватиметься ветеранам й ветеранкам, членам їхніх сімей, а також членам родин загиблих Воїнів, які готові за принципом «рівний-рівному» допомагати демобілізованим Захисникам і Захисницям», – розповіла Юлія Лапутіна.

Майбутніх помічників ветерана готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. Один з таких центрів вже відкрито у місті Дніпро на базі Університету митної справи та фінансів. А у партнерстві з Міносвіти розроблені спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.

Пілотний проект триватиме до кінця поточного року, надалі буде поширений по всій території України, повідомила міністр.

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