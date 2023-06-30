«Заблукав» дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянта на 4 роки відправили за ґрати

Замість «умовного» покарання закарпатець, який ухилявся від призову на військову службу, відбуватиме реальний термін.

Закарпатський апеляційний суд скасував «умовне» покарання, яке призначив суд першої інстанції 40-річному жителю села Сокирниця Хустського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області.

Чоловік відбуватиме реальний термін за ґратами — 4 роки.

Слідством було встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення військовозобов’язаний прибув до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від проходження медичного огляду письмово відмовився.

Згодом, під час переїзду групи військовозобов’язаних до військової частини, скористався технічною зупинкою та втік у невідомому напрямку.

Як розповів сам засуджений, під час зупинки на території Львівщини він відійшов у пошуках магазину та «заблукав». Після цього він вийшов за межі населеного пункту, перейшов річку та пройшов одне село перш, ніж його знайшли. Інші військовозобов’язані підтвердили, що групу повідомили про заборону відлучатися без супроводу.

Раніше ухилянт вже притягався до кримінальної відповідальності. Наразі вирок щодо нього набрав законної сили.

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