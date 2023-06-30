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  1. Суспільство

Реєстрація народження дитини за кордоном: куди звертатися і які документи подавати

19:13, 30 червня 2023
Для державної реєстрації народження дитини за кордоном треба звернутися до дипломатичних представництв та консульських установ України.
Реєстрація народження дитини за кордоном: куди звертатися і які документи подавати
Фото з відкритих джерел
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Щоб зареєструвати новонароджену дитину за кордоном, громадяни мають звернутися до дипломатичних представництв та консульських установ України. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Державна реєстрації народження дитини за кордоном відбувається на основі письмової або усної заяви батьків чи одного з них, поданої до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.

У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.

Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження дитини.
 
Для реєстрації необхідно пред’явити консулу наступні документи:
 
– документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.
 
– паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).
 
– документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

У Мінюстиції нагадують, що реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.

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