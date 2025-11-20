У Британії суддю покарали за ненормативну лексику під час розгляду справи

Під час слухання суддя демонструвала роздратування, вживала лайку та порушувала робочу атмосферу в залі суду.

У Великій Британії суддя нижчої ланки Емі Делікейт отримала офіційне дисциплінарне зауваження через неналежну поведінку під час розгляду сімейної справи. Під час слухання вона вживала ненормативну лексику, голосно зітхала, стукала по столу та демонструвала очевидне роздратування. Про це повідомляє Law Gazette.

Що сталося під час засідання

Свідки повідомили, що Делікейт демонструвала негативне ставлення до однієї зі сторін і виглядала засмученою протягом усього процесу.

Сама суддя заперечила упередженість і заявила, що будь-які прояви роздратування були ненавмисними. Вона також вибачилася, «якщо така поведінка дійсно мала місце».

У поясненнях Делікейт наголосила, що стрес виник через неповні матеріали справи та пізні юридичні консультації, через що її дії могли бути неправильно витлумачені. Вона також зазначила, що має п’ять років бездоганної роботи, а рішення у справі ухвалили одноголосно.

Висновки розслідування

Judicial Conduct Investigations Office (JCIO) встановило, що поведінка судді включала:

свідоме використання недоречних висловів,

гучні зітхання,

тривалий пильний погляд на одного з учасників процесу, який кілька свідків сприйняли як ознаку роздратування та можливої упередженості.

Хоча засідання не було зірване і рішення у справі залишилося без змін, поведінка Делікейт, за даними JCIO, створила незручності для персоналу суду і негативно вплинула на робочу атмосферу. Також зазначено, що суддя не продемонструвала повного усвідомлення наслідків своїх дій.

Яке рішення ухвалили

Делікейт видали офіційне дисциплінарне попередження, назвавши його «розумною та пропорційною» санкцією.

