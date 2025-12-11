Конкурс до Київського апеляційного суду — одна кандидатка підтвердила здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Київському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 11 грудня Комісією ухвалено такі рішення:

Черевата Вероніка Іванівна - 770,37 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Висоцька Ганна Володимирівна - Відкладено розгляд питання на 15 січня - 2026 року

Курило Андрій Віталійович - 715,21 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 5 кандидатами на посаду судді в Київський апеляційний суд: 2 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 1 кандидат – не підтвердив, з 2 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.