Конкурс в Киевский апелляционный суд — одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие

21:54, 11 декабря 2025
ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 11 декабря Комиссией приняты такие решения:

Череватая Вероника Ивановна — 770,37 — Подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Высоцкая Анна Владимировна — рассмотрение вопроса отложено на 15 января 2026 года

Курило Андрей Витальевич — 715,21 — Внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

В целом проведены собеседования с 5 кандидатами на должность судьи в Киевский апелляционный суд: 2 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 1 кандидат — не подтвердил, с 2 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

