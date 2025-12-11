Інженер з охорони праці: хто може займати посаду та які критерії обов’язкові

Посаду можуть обіймати лише фахівці з повною профільною освітою, однак у виняткових випадках допускаються кандидати з практичним досвідом.

Державна служба з питань праці надала роз’яснення щодо кваліфікаційних вимог до інженера з охорони праці та можливості призначення на цю посаду працівників із рівнем освіти «бакалавр».

Відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 №336, встановлено такі вимоги:

– провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму (магістр або спеціаліст) та щонайменше 2 роки стажу роботи на посаді інженера з охорони праці I категорії;

– інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта відповідного напряму (магістр або спеціаліст). Для магістра стаж не вимагається, для спеціаліста – мінімум 2 роки роботи інженером з охорони праці II категорії;

– інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напряму (спеціаліст) та стаж не менше 1 року на посаді інженера з охорони праці;

– інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму (спеціаліст) без вимог до стажу.

При цьому Довідник передбачає винятки. Згідно з пунктом 11 Загальних положень, працівники, які не мають встановленої освіти або стажу, але володіють достатнім практичним досвідом і успішно виконують свої обов’язки, можуть бути залишені на займаній посаді або призначені на неї як виняток.

Таким чином, формально рівень освіти «бакалавр» не відповідає вимогам Довідника для посади інженера з охорони праці, однак підприємство може розглядати кандидатуру такого працівника у винятковому порядку за наявності підтвердженого практичного досвіду.

