Инженер по охране труда: кто может занимать должность и какие критерии обязательны

21:03, 11 декабря 2025
Должность могут занимать только специалисты с полным профильным образованием, однако в исключительных случаях допускаются кандидаты с практическим опытом.
Государственная служба по вопросам труда предоставила разъяснение относительно квалификационных требований к инженеру по охране труда и возможности назначения на эту должность работников с уровнем образования «бакалавр».

В соответствии со Справочником квалификационных характеристик профессий работников, утвержденным приказом Минтруда от 29.12.2004 №336, установлены такие требования:

– ведущий инженер по охране труда: полное высшее образование соответствующего направления (магистр или специалист) и не менее 2 лет стажа работы на должности инженера по охране труда I категории;

– инженер по охране труда I категории: полное высшее образование соответствующего направления (магистр или специалист). Для магистра стаж не требуется, для специалиста – минимум 2 года работы инженером по охране труда II категории;

– инженер по охране труда II категории: полное высшее образование соответствующего направления (специалист) и стаж не менее 1 года на должности инженера по охране труда;

– инженер по охране труда: полное высшее образование соответствующего направления (специалист) без требований к стажу.

При этом Справочник предусматривает исключения. Согласно пункту 11 Общих положений, работники, которые не имеют установленного образования или стажа, но обладают достаточным практическим опытом и успешно выполняют свои обязанности, могут быть оставлены на занимаемой должности или назначены на нее как исключение.

Таким образом, формально уровень образования «бакалавр» не соответствует требованиям Справочника для должности инженера по охране труда, однако предприятие может рассматривать кандидатуру такого работника в исключительном порядке при наличии подтвержденного практического опыта.

