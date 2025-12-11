Міжвідомча робоча група схвалила переговорні позиції України за Кластерами 4 і 5

Наступним кроком стане розгляд та затвердження позицій Урядом.

У четвер, 11 грудня, Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС та адаптації законодавства України до права ЄС (МРГ) розглянула та схвалила переговорні позиції України за Кластерами 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання» та 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості». Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Кластер 4 охоплює такі напрями, як транспортне законодавство, енергетична політика, транс’європейські мережі, а також сферу охорони довкілля та клімату. Кластер 5 зокрема містить такі питання, як сільське господарство, продовольча безпека, політика у сфері рибальства тощо.

Наступним кроком стане їх розгляд та затвердження Урядом, після чого Україна буде повністю готова до відкриття переговорів з ЄС за всіма Кластерами.

