Межведомственная рабочая группа одобрила переговорные позиции Украины по Кластерам 4 и 5

21:36, 11 декабря 2025
Следующим шагом станет рассмотрение и утверждение позиций Правительством.
Фото: nbuv.gov.ua
В четверг, 11 декабря, Межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС и адаптации законодательства Украины к праву ЕС (МРГ) рассмотрела и одобрила переговорные позиции Украины по Кластерам 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Об этом сообщил Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Кластер 4 охватывает такие направления, как транспортное законодательство, энергетическая политика, трансъевропейские сети, а также сферу охраны окружающей среды и климата. Кластер 5 включает, в частности, такие вопросы, как сельское хозяйство, продовольственная безопасность, политика в сфере рыболовства и другие.

Следующим шагом станет их рассмотрение и утверждение Правительством, после чего Украина будет полностью готова к открытию переговоров с ЕС по всем Кластерам.

Кабинет Министров Украины

