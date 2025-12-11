Верховна Рада може розглянути звільнення Міністра освіти і науки України Оксена Лісового

Парламент може розглянути відставку міністра освіти

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №14286, який передбачає звільнення Оксена Лісового з посади Міністра освіти і науки України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, питання розгляду цього проєкту постанови може бути винесене на порядок денний під час останнього пленарного тижня року — з 16 по 18 грудня.

Наразі деталі причин ініціативи щодо відставки міністра не оприлюднені.

Додамо, що Оксен Лісовий очолює Міністерство освіти і науки з березня 2023 року.

