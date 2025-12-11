Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Фото: suspilne.media

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №14286, предусматривающий увольнение Оксена Лисового с должности Министра образования и науки Украины.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, вопрос рассмотрения этого проекта постановления может быть вынесен на повестку последней пленарной недели года — с 16 по 18 декабря.

На данный момент детали причин инициативы по отставке министра не обнародованы.

Добавим, что Оксен Лисовой возглавляет Министерство образования и науки с марта 2023 года.

