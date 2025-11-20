Британии судью наказали за ненормативную лексику во время рассмотрения дела

Во время слушания судья демонстрировала раздражение, употребляла ненормативную лексику и нарушала рабочую атмосферу в зале суда.

У Великобритании судья низшего звена Эми Деликейт получила официальное дисциплинарное замечание из-за ненадлежащего поведения во время рассмотрения семейного дела. Во время слушания она употребляла ненормативную лексику, громко вздыхала, стучала по столу и демонстрировала очевидное раздражение. Об этом сообщает Law Gazette.

Что произошло во время заседания

Свидетели сообщили, что Деликейт демонстрировала негативное отношение к одной из сторон и выглядела расстроенной на протяжении всего процесса.

Сама судья отрицала предвзятость и заявила, что любые проявления раздражения были непреднамеренными. Она также извинилась, «если такое поведение действительно имело место».

В объяснениях Деликейт подчеркнула, что стресс возник из-за неполных материалов дела и поздних юридических консультаций, из-за чего её действия могли быть неправильно истолкованы. Она также отметила, что имеет пять лет безупречной работы, а решение по делу было принято единогласно.

Выводы расследования

Judicial Conduct Investigations Office (JCIO) установило, что поведение судьи включало:

осознанное использование неуместных выражений,

громкие вздохи,

продолжительный пристальный взгляд на одного из участников процесса, который несколько свидетелей восприняли как признак раздражения и возможной предвзятости.

Хотя заседание не было сорвано и решение по делу осталось без изменений, поведение Деликейт, по данным JCIO, создало неудобства для персонала суда и негативно повлияло на рабочую атмосферу. Также отмечено, что судья не продемонстрировала полного осознания последствий своих действий.

Какое решение приняли

Деликейт выдали официальное дисциплинарное предупреждение, назвав его «разумной и пропорциональной» санкцией.

