У Білому домі заявили, що Трамп «надзвичайно розчарований обома сторонами» війни
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп «надзвичайно розчарований обома сторонами» війни Росії проти України. Про це вона сказала на брифінгу у Білому домі.
«Він втомився від зустрічей лише заради самих зустрічей. Він більше не хоче розмов, він хоче дій», - цитує Керолайн Левітт ClashReport.
«Якщо з'явиться реальна можливість підписання мирної угоди, якщо ми вважаємо, що ці зустрічі заслуговують на увагу когось із представників США у ці вихідні, то ми направимо представника», - додала вона
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 грудня відбулася конструктивна і глибока розмову з американською командою щодо одного з трьох документів проєкту мирної угоди, над якими зараз йде робота, – гарантій безпеки.
