Зеленський заявив, що обговорив з представниками США питання гарантій безпеки

19:24, 11 грудня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків.
Зеленський заявив, що обговорив з представниками США питання гарантій безпеки
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 грудня відбулася конструктивна і глибока розмову з американською командою щодо одного з трьох документів проєкту мирної угоди, над якими зараз йде робота, – гарантій безпеки.

Він зазначив, що від США були Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич, Джош Груенбаум та генсек НАТО Марко Рютте.

«Дуже цінуємо активну роботу американської сторони на різних рівнях – не лише для закінчення війни, а й для гарантування Україні безпеки та недопущення нового вторгнення Росії. Це демонструє серйозність намірів Америки та налаштованість на результат», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що гарантії безпеки – одна з найголовніших речей для всіх подальших кроків.

«Ми вже мали негативний досвід Будапештського меморандуму. Всі памʼятають це, як і те, що Росія не раз порушувала всі інші свої зобовʼязання. Тому зараз важливо, щоб у цьому документі щодо гарантій безпеки були конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців: якими будуть дії партнерів, якщо Росія вирішить прийти зі своєю агресією знову.

Домовилися, що команди активно працюватимуть заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки», - сказав він.

