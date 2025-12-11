  1. В Украине

Зеленский заявил, что обсудил с представителями США вопрос гарантий безопасности

19:24, 11 декабря 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности — одна из важнейших вещей для всех дальнейших шагов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 декабря состоялся конструктивный и глубокий разговор с американской командой относительно одного из трех документов проекта мирного соглашения, над которыми сейчас ведется работа, — гарантий безопасности.

Он отметил, что от США присутствовали Марко Рубио, Пит Хегсет, Стив Виткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич, а также Джош Груэнбаум и генсек НАТО Марко Рютте.

«Мы очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях — не только для завершения войны, но и для обеспечения безопасности Украины и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и ее нацеленность на результат», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности — одна из важнейших вещей для всех дальнейших шагов.

«У нас уже был негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия неоднократно нарушала все свои другие обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по гарантиям безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит снова прийти со своей агрессией.

Договорились, что команды будут активно работать для того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание относительно гарантий безопасности», — сказал он.

 

