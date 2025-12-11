В Белом доме заявили, что Трамп «чрезвычайно разочарован обеими сторонами» войны
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «чрезвычайно разочарован обеими сторонами» войны России против Украины. Об этом она сказала на брифинге в Белом доме.
«Он устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — цитирует Каролайн Левитт ClashReport.
«Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы считаем, что эти встречи заслуживают внимания кого-то из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя», — добавила она.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 декабря состоялся конструктивный и глубокий разговор с американской командой относительно одного из трех документов проекта мирного соглашения, над которыми сейчас ведется работа, — гарантий безопасности.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.