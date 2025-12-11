В Белом доме заявили, что Трамп «чрезвычайно разочарован обеими сторонами» войны

Каролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп устал от встреч ради самих встреч.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп «чрезвычайно разочарован обеими сторонами» войны России против Украины. Об этом она сказала на брифинге в Белом доме.

«Он устал от встреч ради самих встреч. Он больше не хочет разговоров, он хочет действий», — цитирует Каролайн Левитт ClashReport.

«Если появится реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы считаем, что эти встречи заслуживают внимания кого-то из представителей США в эти выходные, то мы направим представителя», — добавила она.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 декабря состоялся конструктивный и глубокий разговор с американской командой относительно одного из трех документов проекта мирного соглашения, над которыми сейчас ведется работа, — гарантий безопасности.

