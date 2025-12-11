Чи повинна дружина подавати звітність, якщо іноземна компанія оформлена на чоловіка

Обов’язок звітувати виникає лише в того з подружжя, хто фактично контролює іноземну компанію.

В Україні дедалі частіше виникають питання щодо правил звітування про контрольовані іноземні компанії (КІК), особливо у випадках, коли корпоративні права належать одному з подружжя.

Одне з найпоширеніших запитань: чи зобов’язана дружина подавати Повідомлення про КІК та Звіт про КІК, якщо її чоловік володіє 100% іноземної компанії та визнає себе контролюючою особою?

Дружина не є контролюючою особою, якщо чоловік визнав контроль у повному обсязі

Податкова служба наголошує, що фізична особа — резидент України не визнається контролюючою особою, якщо її частка у КІК реалізована через пряме або опосередковане володіння, за умови що інший резидент визнає себе контролюючою особою на 100% і бере на себе обов’язок оподаткування скоригованого прибутку.

Тобто, якщо чоловік задекларував себе єдиним контролером КІК, дружина не повинна подавати ані Повідомлення про КІК, ані Звіт про КІК.

Коли подають повідомлення про КІК

Податковий кодекс передбачає, що резиденти України мають інформувати податковий орган про кожне набуття частки в іноземній юридичній особі або початок фактичного контролю. Це визначено підп. 39^2.5.5 ПКУ.

Повідомлення подається протягом 60 днів від моменту набуття частки чи початку контролю.

Форма документа та порядок подання затверджені наказом Мінфіну № 512 від 22.09.2021.

Хто подає звіт про КІК

Контролюючі особи подають Звіт про КІК одночасно з річною декларацією. Згідно з п. 39^2.5 ПКУ, звітність подається в електронній формі, а до звіту обов’язково додаються завірені копії фінансової звітності КІК.

Порядок складання Звіту про КІК затверджений наказом Мінфіну № 254 від 25.08.2022.

Висновок

Якщо чоловік володіє 100% іноземної компанії та визнав себе контролером КІК, дружина не вважається контролюючою особою і не повинна подавати жодних документів щодо цієї КІК.

