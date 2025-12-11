Должна ли жена подавать отчетность, если иностранная компания оформлена на мужа
В Украине все чаще возникают вопросы относительно правил отчетности о контролируемых иностранных компаниях (КИК), особенно в случаях, когда корпоративные права принадлежат одному из супругов.
Один из самых распространенных вопросов: обязана ли жена подавать Уведомление о КИК и Отчет о КИК, если ее муж владеет 100% иностранной компании и признает себя контролирующим лицом?
Жена не является контролирующим лицом, если муж признал контроль в полном объеме
Налоговая служба подчеркивает, что физическое лицо — резидент Украины не признается контролирующим лицом, если его доля в КИК реализована через прямое или опосредованное владение, при условии что другое лицо — резидент Украины признает себя контролирующим лицом на 100% и берет на себя обязательство по налогообложению скорректированной прибыли.
То есть, если муж задекларировал себя единственным контролером КИК, жена не должна подавать ни Уведомление о КИК, ни Отчет о КИК.
Когда подают уведомление о КИК
Налоговый кодекс предусматривает, что резиденты Украины обязаны информировать налоговый орган о каждом приобретении доли в иностранном юридическом лице или начале фактического контроля. Это определено подп. 39^2.5.5 НКУ.
Уведомление подается в течение 60 дней с момента приобретения доли или начала контроля.
Форма документа и порядок подачи утверждены приказом Минфина № 512 от 22.09.2021.
Кто подает отчет о КИК
Контролирующие лица подают Отчет о КИК одновременно с годовой декларацией. Согласно п. 39^2.5 НКУ, отчетность подается в электронной форме, а к отчету обязательно прилагаются заверенные копии финансовой отчетности КИК.
Порядок составления Отчета о КИК утвержден приказом Минфина № 254 от 25.08.2022.
Вывод
Если муж владеет 100% иностранной компании и признал себя контролером КИК, жена не считается контролирующим лицом и не должна подавать никаких документов относительно этой КИК.
