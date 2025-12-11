У Мінекономіки роз’яснили зміни до Порядку проведення концесійних конкурсів

Уряд оновив постанову, яка визначає правила проведення конкурсу для відбору інвестора в проєктах публічно-приватного партнерства.

Фото: railinsider.com.ua

Кабінет Міністрів 9 грудня оновив Постанову №909 від 20 серпня 2021 року, яка визначає правила проведення конкурсу для відбору інвестора в проєктах публічно-приватного партнерства. Оновлення є технічною зміною і необхідне для виконання Закону України «Про публічно-приватне партнерство». Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

В Законі зазначено, що усі конкурси та процедури конкурентного діалогу мають проводитися виключно через єдину торгову систему Prozorro з 1 січня 2027 року.

Для повноцінного виконання Закону, необхідно розробити та прийняти 30 підзаконних нормативно-правових актів.

Щодо проєктів, які вже були розпочаті до прийняття Закону.

Парламент надав можливість публічним партнерам завершувати розпочаті процедури відповідно до законодавства, що діяло на дату прийняття рішення про здійснення концесії.

Мінекономіки наголошує, що навіть за умов тимчасового відтермінування застосування Prozorro, всі концесійні конкурси:

проводяться відповідно до Закону України “Про концесію”;

передбачають оприлюднення інформації згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

підлягають контролю з боку державних органів та громадськості.

Після забезпечення технічної готовності електронної торгової системи, проведення концесійних конкурсів у Prozorro буде забезпечене у повному обсязі.

