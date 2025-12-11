  1. В Украине

В Минэкономики разъяснили изменения в Порядок проведения концессионных конкурсов

20:45, 11 декабря 2025
Правительство обновило постановление, которое определяет правила проведения конкурса для отбора инвестора в проектах государственно-частного партнерства.
Фото: railinsider.com.ua
Кабинет Министров 9 декабря обновил Постановление №909 от 20 августа 2021 года, которое определяет правила проведения конкурса для отбора инвестора в проектах государственно-частного партнерства. Обновление является техническим изменением и необходимо для исполнения Закона Украины «О государственно-частном партнерстве». Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В Законе указано, что все конкурсы и процедуры конкурентного диалога должны проводиться исключительно через единую торговую систему Prozorro с 1 января 2027 года.

Для полноценного исполнения Закона необходимо разработать и принять 30 подзаконных нормативно-правовых актов.

Относительно проектов, которые уже были начаты до принятия Закона.

Парламент предоставил возможность публичным партнерам завершать начатые процедуры в соответствии с законодательством, действовавшим на дату принятия решения о осуществлении концессии.

Минэкономики подчеркивает, что даже при условиях временного отложения применения Prozorro все концессионные конкурсы:

  • проводятся в соответствии с Законом Украины «О концессии»;
  • предусматривают обнародование информации согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации»;
  • подлежат контролю со стороны государственных органов и общественности.

После обеспечения технической готовности электронной торговой системы проведение концессионных конкурсов в Prozorro будет обеспечено в полном объеме.

Кабинет Министров Украины

