В Минэкономики разъяснили изменения в Порядок проведения концессионных конкурсов

Правительство обновило постановление, которое определяет правила проведения конкурса для отбора инвестора в проектах государственно-частного партнерства.

Фото: railinsider.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 9 декабря обновил Постановление №909 от 20 августа 2021 года, которое определяет правила проведения конкурса для отбора инвестора в проектах государственно-частного партнерства. Обновление является техническим изменением и необходимо для исполнения Закона Украины «О государственно-частном партнерстве». Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В Законе указано, что все конкурсы и процедуры конкурентного диалога должны проводиться исключительно через единую торговую систему Prozorro с 1 января 2027 года.

Для полноценного исполнения Закона необходимо разработать и принять 30 подзаконных нормативно-правовых актов.

Относительно проектов, которые уже были начаты до принятия Закона.

Парламент предоставил возможность публичным партнерам завершать начатые процедуры в соответствии с законодательством, действовавшим на дату принятия решения о осуществлении концессии.

Минэкономики подчеркивает, что даже при условиях временного отложения применения Prozorro все концессионные конкурсы:

проводятся в соответствии с Законом Украины «О концессии»;

предусматривают обнародование информации согласно Закону Украины «О доступе к публичной информации»;

подлежат контролю со стороны государственных органов и общественности.

После обеспечения технической готовности электронной торговой системы проведение концессионных конкурсов в Prozorro будет обеспечено в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.