Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

10:15, 11 грудня 2025
У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.
Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні
Головний сервісний центр  МВС оприлюднив пояснення щодо нього, розтлумачивши, що статус транспортного засобу визначається не його зовнішнім виглядом чи умовами придбання, а конкретними юридичними ознаками.

Виявилося, що значення терміна «нове авто» для покупця й адміністраторів сервісних центрів МВС може суттєво різнитися. Для адміністратора сервісного центру МВС «новий» транспортний засіб — це авто, яке:

  • придбане в автосалоні;
  • не має попередніх власників;
  • ніколи раніше не було зареєстроване, включно з реєстрацією за кордоном;
  • не перебувало в експлуатації.

Саме такі автомобілі дилери зазвичай передають покупцю з повним пакетом документів, необхідним для подальшої реєстрації у ТСЦ МВС. Якщо ж у документах вказано будь-яку попередню реєстрацію — транспортний засіб автоматично перестає вважатися новим.

Щоб зареєструвати транспортний засіб, який відповідає критеріям «нового», власнику необхідно надати:

  • паспорт та РНОКПП;
  • документ, що підтверджує придбання авто у дилера (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура тощо);
  • сертифікат відповідності або інший виробничий документ, що підтверджує, що авто є новим;
  • довіреність — якщо реєстрацію здійснює уповноважена особа.

Якщо транспортний засіб:

  • має історію використання;
  • був зареєстрований хоча б один раз (в Україні або за кордоном);
  • купується «з рук»;
  • ввезений як імпортований, навіть якщо має мінімальний пробіг або виглядає як новий, —

тоді у  він не вважається новим у розумінні адміністраторів ТСЦ  МВС. Для таких авто процедура реєстрації складніша та потребує додаткових документів і експертного огляду.

Для вживаних або імпортованих машин власнику потрібно підготувати:

  • паспорт та РНОКПП;
  • документ, що підтверджує правомірність придбання або ввезення авто;
  • документи про митне оформлення — для імпортованих авто;
  • сертифікат відповідності;
  • обов’язковий огляд або експертне дослідження, яке підтверджує справжність маркування та законність походження;
  • документ із зазначенням вартості транспортного засобу — для первинної реєстрації;
  • документ про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Правильне розуміння різниці між «новим» і «вживаним» авто дозволяє уникнути плутанини та зайвих витрат часу та допоможе власникам зекономити час і правильно підготуватися до оформлення свого транспортного засобу.

Автор: Тарас Лученко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

