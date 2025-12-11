Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС оприлюднив пояснення щодо нього, розтлумачивши, що статус транспортного засобу визначається не його зовнішнім виглядом чи умовами придбання, а конкретними юридичними ознаками.

Виявилося, що значення терміна «нове авто» для покупця й адміністраторів сервісних центрів МВС може суттєво різнитися. Для адміністратора сервісного центру МВС «новий» транспортний засіб — це авто, яке:

придбане в автосалоні;

не має попередніх власників;

ніколи раніше не було зареєстроване, включно з реєстрацією за кордоном;

не перебувало в експлуатації.

Саме такі автомобілі дилери зазвичай передають покупцю з повним пакетом документів, необхідним для подальшої реєстрації у ТСЦ МВС. Якщо ж у документах вказано будь-яку попередню реєстрацію — транспортний засіб автоматично перестає вважатися новим.

Щоб зареєструвати транспортний засіб, який відповідає критеріям «нового», власнику необхідно надати:

паспорт та РНОКПП;

документ, що підтверджує придбання авто у дилера (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура тощо);

сертифікат відповідності або інший виробничий документ, що підтверджує, що авто є новим;

довіреність — якщо реєстрацію здійснює уповноважена особа.

Якщо транспортний засіб:

має історію використання;

був зареєстрований хоча б один раз (в Україні або за кордоном);

купується «з рук»;

ввезений як імпортований, навіть якщо має мінімальний пробіг або виглядає як новий, —

тоді у він не вважається новим у розумінні адміністраторів ТСЦ МВС. Для таких авто процедура реєстрації складніша та потребує додаткових документів і експертного огляду.

Для вживаних або імпортованих машин власнику потрібно підготувати:

паспорт та РНОКПП;

документ, що підтверджує правомірність придбання або ввезення авто;

документи про митне оформлення — для імпортованих авто;

сертифікат відповідності;

обов’язковий огляд або експертне дослідження, яке підтверджує справжність маркування та законність походження;

документ із зазначенням вартості транспортного засобу — для первинної реєстрації;

документ про відповідність конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху.

Правильне розуміння різниці між «новим» і «вживаним» авто дозволяє уникнути плутанини та зайвих витрат часу та допоможе власникам зекономити час і правильно підготуватися до оформлення свого транспортного засобу.

Автор: Тарас Лученко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.