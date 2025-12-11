  1. Публикации
Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

10:15, 11 декабря 2025
В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.
Главный сервисный центр МВД опубликовал разъяснение по этому вопросу, уточнив, что статус транспортного средства определяется не его внешним видом или условиями приобретения, а конкретными юридическими признаками.

Оказалось, что значение термина «новое авто» для покупателей и администраторов сервисных центров МВД может существенно отличаться. Для администратора сервисного центра МВД «новое» транспортное средство — это авто, которое:

  • приобретено в автосалоне;
  • не имеет предыдущих владельцев;
  • никогда ранее не было зарегистрировано, включая регистрацию за границей;
  • не находилось в эксплуатации.

Именно такие автомобили дилеры обычно передают покупателю с полным пакетом документов, необходимых для дальнейшей регистрации в ТСЦ МВД. Если же в документах указана любая предыдущая регистрация — транспортное средство автоматически перестаёт считаться новым.

Чтобы зарегистрировать транспортное средство, которое соответствует критериям «нового», владельцу необходимо предоставить:

  • паспорт и РНОКПП;
  • документ, подтверждающий приобретение авто у дилера (договор купли-продажи, счёт-фактура и т. п.);
  • сертификат соответствия или иной производственный документ, подтверждающий, что авто является новым;
  • доверенность — если регистрацию осуществляет уполномоченное лицо.

Если транспортное средство:

  • имеет историю использования;
  • было зарегистрировано хотя бы один раз (в Украине или за границей);
  • покупается «с рук»;
  • ввезено как импортированное, даже если имеет минимальный пробег или выглядит как новое, —

то оно не считается новым в понимании администраторов ТСЦ МВД. Для таких авто процедура регистрации сложнее и требует дополнительных документов и экспертного осмотра.

Для подержанных или импортированных машин владельцу необходимо подготовить:

  • паспорт и РНОКПП;
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения или ввоза авто;
  • документы о таможенном оформлении — для импортированных авто;
  • сертификат соответствия;
  • обязательный осмотр или экспертное исследование, подтверждающее подлинность маркировки и законность происхождения;
  • документ с указанием стоимости транспортного средства — для первичной регистрации;
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

Правильное понимание разницы между «новым» и «подержанным» авто позволяет избежать путаницы и лишних затрат времени, а также помогает владельцам сэкономить время и правильно подготовиться к оформлению своего транспортного средства.

Автор: Тарас Лученко

