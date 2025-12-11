Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании
Главный сервисный центр МВД опубликовал разъяснение по этому вопросу, уточнив, что статус транспортного средства определяется не его внешним видом или условиями приобретения, а конкретными юридическими признаками.
Оказалось, что значение термина «новое авто» для покупателей и администраторов сервисных центров МВД может существенно отличаться. Для администратора сервисного центра МВД «новое» транспортное средство — это авто, которое:
- приобретено в автосалоне;
- не имеет предыдущих владельцев;
- никогда ранее не было зарегистрировано, включая регистрацию за границей;
- не находилось в эксплуатации.
Именно такие автомобили дилеры обычно передают покупателю с полным пакетом документов, необходимых для дальнейшей регистрации в ТСЦ МВД. Если же в документах указана любая предыдущая регистрация — транспортное средство автоматически перестаёт считаться новым.
Чтобы зарегистрировать транспортное средство, которое соответствует критериям «нового», владельцу необходимо предоставить:
- паспорт и РНОКПП;
- документ, подтверждающий приобретение авто у дилера (договор купли-продажи, счёт-фактура и т. п.);
- сертификат соответствия или иной производственный документ, подтверждающий, что авто является новым;
- доверенность — если регистрацию осуществляет уполномоченное лицо.
Если транспортное средство:
- имеет историю использования;
- было зарегистрировано хотя бы один раз (в Украине или за границей);
- покупается «с рук»;
- ввезено как импортированное, даже если имеет минимальный пробег или выглядит как новое, —
то оно не считается новым в понимании администраторов ТСЦ МВД. Для таких авто процедура регистрации сложнее и требует дополнительных документов и экспертного осмотра.
Для подержанных или импортированных машин владельцу необходимо подготовить:
- паспорт и РНОКПП;
- документ, подтверждающий правомерность приобретения или ввоза авто;
- документы о таможенном оформлении — для импортированных авто;
- сертификат соответствия;
- обязательный осмотр или экспертное исследование, подтверждающее подлинность маркировки и законность происхождения;
- документ с указанием стоимости транспортного средства — для первичной регистрации;
- документ о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.
Правильное понимание разницы между «новым» и «подержанным» авто позволяет избежать путаницы и лишних затрат времени, а также помогает владельцам сэкономить время и правильно подготовиться к оформлению своего транспортного средства.
Автор: Тарас Лученко
