Гетманцев добивається від Погоджувальної ради внесення законопроєкту про спецпенсії прокурорам

13:18, 11 грудня 2025
Данило Гетманцев звернувся до Погоджувальної ради з проханням внести законопроєкт про спецпенсії до порядку денного.
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про неприпустимість ситуації, коли різниця між спеціальними пенсіями окремих категорій посадовців та звичайними пенсіями українців сягає понад стократної різниці.

Наразі чекає розгляду у Верховній Раді законопроект 12278  про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

За його словами, вже вісім місяців законопроєкт 12278, спрямований на врегулювання та обмеження спецпенсій, не може перейти від першого до другого читання. Попри рекомендацію комітету, документ шостий місяць не виноситься до зали Верховної Ради, каже Гетманцев.

Відтак, він повідомив, що звернувся з офіційним листом до Погоджувальної ради з вимогою якнайшвидше включити законопроєкт до порядку денного, наголосивши, що суспільство очікує на його ухвалення.

Також в Раді зареєстровано пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, яким пропонується увести для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців орудну величину.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.

Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.

«Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила щодо прокурорів.

«Давайте зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу. Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури. Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно» – зазначила тоді Третьякова.

