Судді мають виходити на пенсію за віком, як інші громадяни, а не за вислугою – Галина Третьякова

Голова соціального комітету Галина Третьякова вважає, що настав час скасувати пенсії за вислугою років – як для суддів, так і для інших посадовців.

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Де-юре в Україні пенсійний вік 63-65 років, але де-факто він значно менший. Низка посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити. На цьому акцентувала увагу голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова під час дискусії за участі суддів.

«Має ситуацію, у тому числі в судовій гілці влади, коли на пенсію виходять не за пенсійним віком, як всі громадяни, а за так звану вислугу. І це теж потрібно змінювати. Тому що всі громадяни, якщо ми кажемо про верховенство права, мають виходити на пенсію в один вік і з індексацією за однаковим механізмом.

Різниця має бути в коефіцієнті заміщення. Європейська хартія суддів каже, що цей коефіцієнт заміщення для суддів має складати стільки, щоб не стимулювати їх до хабарництва під час суддівської діяльності, і щоб вони спокійно виходили на пенсію, розуміючи, що держава їх буде підтримувати» – зазначила Галина Третьякова.

За її словами, ці коефіцієнти заміщення з часом невпинно падали. «Ми мусимо створити справедливу систему грошового забезпечення, доплат до грошового забезпечення за надмірну роботу і систему, яка би утримувала суддів в галузі» – вважає вона.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», аналогічну думку Третьякова висловила на засіданні ТСК Верховної Ради за участю Генерального прокурора Руслана Кравченка.

«Давайте зробимо прокуратуру галуззю, де буде нормальна система оплати праці, де будуть принципи ринкові, що сюди на цю зарплату люди підуть, вони братимуть відповідальність, не будуть боятися за своє майбутнє.

Водночас зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу.

Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури.

Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно. І зробити так, щоб оці привілеї держави скасовувалися у разі, коли КДКП виявляє порушення. І людина розуміла, що ці привілеї є для доброчесних прокурорів, які працюють довго, а якщо вони щось порушили – все що держава робить для них, має скасуватися.

А не так, що в 45 років пішли на пенсію, отримали забезпечення, і пенсію, і привілеї якісь. Система оплати праці, грошового утримання і цих бенефітів має робити так, щоб людина працювала чесно» – зазначила тоді Третьякова.

Нагадаємо, що наразі чекає розгляду у Верховній Раді законопроект 12278 про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

Загалом ці зміни є частиною ширшої дискусії стосовно необхідності вирівняти грошове забезпечення на різних посадах, провести аудит державних видатків, забезпечити гарантії для військовослужбовців.

Так, коментуючи пропозицію увести орудну величину замість прожиткового мінімуму для розрахунку окладів посадовців, Третьякова зауважила, що для підняття мінімальної пенсії громадянам до 5 тисяч грн потрібно додатково 340 млрд грн. Водночас, через прив’язку окладів посадовців до прожиткового мінімуму, створити передумови для підвищення пенсій звичайним громадянам фактично наразі неможливо.

Нагадаємо, наразі в Раді зареєстровано пакет законопроектів 13466, 13467, 13468, 13469, яким пропонується увести для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців орудну величину.

Автор: Наталя Мамченко

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